Neersen : Sparkassen-Bus fährt nach Neersen

Ende März wird die Sparkassenfiliale an der Malteserstraße in Neersen geschlossen. Foto: Marc Schütz

Neersen Mit einem einzigen Thema beschäftigte sich die Sonderbürgerrunde der CDU. Die Sparkassenschließung in Neersen stand im Mittelpunkt. Das Ergebnis: Ein Sparkassenbus kommt, und der SB-Bereich bleibt.

Von Bianca Treffer

Hätten die Neersener ihre Sparkasse öfter aufgesucht und die dort angebotenen Serviceleistungen in Anspruch genommen, dann würde es jetzt keine Schließung geben. Bei der Sonderbürgerrunde der CDU, die sich mit dem Thema Sparkassenschließung in Neersen beschäftigte, verdeutlichte Siegfried Thomaßen, Vorstandsmitglied der Sparkasse Krefeld, die Gründe, warum es in dem kleinen Willicher Stadtteil zur Schließung der Sparkassen-Filiale kommen wird.

Es ist zum einen das geänderte Kundenverhalten. Die rückläufigen Beratungsgespräche und die Tatsache, dass immer mehr Bürger ihre Bankgeschäfte digital erledigen und die Online-Angebote des Institutes nutzen, veranlassen das Unternehmen, entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Die kleinen Geschäftsstellen sind zu kostenintensiv. Dazu kommt ein weiterer Punkt: „Das drastisch veränderte Zinsniveau gefährdet das Geschäftsmodell von Banken. Die Sparkasse ist ein gesundes Haus, aber das Zinsniveau wird es gefährden. Das größte Risiko ist es, jetzt nicht zu handeln. Wir müssen die Sparkasse sinnvoll in die Zukunft bringen. Dazu müssen wir Entscheidungen treffen, die uns keinen Spaß machen“, sagte Thomaßen.

Info Filiale ist nur noch vormittags geöffnet Ab der kommenden Woche werden in der Neersener Sparkasse die Öffnungszeiten reduziert. Die Filiale öffnet dann nur noch vormittags. Ende März 2020 erfolgt die Schließung. Der Sparkassenbus soll Ende des Jahres vorgestellt werden. Die Service-Nummer der Sparkasse für Dienstleistungen wie Änderungen von Daueraufträgen, Überweisungen und dergleichen lautet 02151 680.

Dieses Handeln besteht zum einen in der Schließung von kleineren Filialen, die nicht mehr so stark wie einst genutzt werden. Das Vorstandsmitglied betonte, dass alle Leistungen, auf die Bürger bislang zurückgreifen könnten, erhalten blieben, nur teilweise in anderer Form. „Wir bleiben präsent, aber anders“, hob er hervor. Ein wichtiger Punkt für die Neersener Bevölkerung ist die Tatsache, dass die Sparkasse nach einer erneuten Überlegung beschlossen hat, den Selbstbedienungsbereich in Neersen zu erhalten. Allerdings nicht in der derzeit noch bestehenden Filiale an der Malteserstraße, sondern näher in Richtung Rathaus angesiedelt. Der Kontoserviceterminal bleibt damit genauso erhalten wie die Geldautomaten und die Kontoauszugdrucker. Was es nicht geben wird, ist die Möglichkeit der Einzahlung. Thomaßen begründete dies mit der hohen Störanfälligkeit der Geräte.

Zudem hat die Sparkasse einen barrierefreien Sparkassenbus bestellt, der künftig einmal pro Woche Neersen und auch die anderen 18 Orte im Geschäftsgebiet der Sparkasse anfahren wird, in denen Filialen geschlossen werden. Wo in Neersen er genau hält, welcher Tag und welche Uhrzeit es sein werden, steht derzeit noch nicht fest.