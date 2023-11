Klimaschutz in Willich Spannender Vortrag von Experte Volker Quaschning

Volker Quaschning gilt weithin als einer der größten Experten für regenerative Energiesysteme in Deutschland. Der Professor für diesen Bereich an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin ist ein klarer Befürworter einer schnellen und konsequenten Wende hin zu diesen Energieformen. Am Mittwoch war er zu Gast in der Motte des Neersener Schlosses und sprach dort vor rund 70 Gästen aus Wirtschaft und Politik zum Thema „Warum zaghafter Klimaschutz Wirtschaft und Wohlstand bedroht“.