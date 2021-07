Sozialer Wohnungsbau in Willich : Günstige Häuser für Familien zur Miete

Vertreter der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen übergaben jetzt einen symbolischen Schlüssel an die künftigen Mieter. Foto: Norbert Prümen

Willlich An der Neusser Straße in Willich wurden jetzt sieben Reihenhäuser an die Mieter übergeben. Wer die Häuser mieten möchte, muss einen Wohnberechtigungsschein haben. In Willich entstehen in den nächsten Jahren 750 neue Wohneinheiten.