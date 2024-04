Sozialausschus Willich Willich will Senioren noch weiter unter die Arme greifen

Der Hintergrund: Das Alten- und Pflegegesetz NRW will eine leistungsfähige und nachhaltige Unterstützungsstruktur für ältere Menschen sicherstellen. Auf der Basis des Gesetzes hat der Kreis das Konzept für die „Seniorenlotsen“ entwickelt. Sie sollen Menschen über 75 Jahre, die in ihren eigenen Wohnungen/Häusern leben, präventiv aufsuchen und frühzeitig zu „Themen der selbstständigen Lebensführung, Gesundhaltung, Krankenvermeidung und Vorbeugung von Pflegebedürftigkeit beraten. Zugleich bieten die präventiven Hausbesuche die Möglichkeit, Ressourcen und Bedarfe von älteren Menschen zu erkennen und entsprechend bedarfsorientiert zu reagieren. Die wohnortnahe Infrastruktur soll so zur Information, Beratung, Vernetzung und Unterstützung von Senioren bedarfsgerecht weiterentwickelt werden“, so das Konzept des Kreises. Die Seniorenlotsen sollen in einem Zeitraum 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2027 tätig sein und vom Kreis bezahlt werden. Für Willich will der Kreis einen Stellenanteil von 0,69 einer Vollzeitkraft finanzieren. Basis ist die Zahl von 491 Willicherinnen und Willichern die im kommenden Jahr 75 Jahre alt werden.