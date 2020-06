Wildblumenwiese in Schiefbahn : Sommer startet mit Sonnenschein

Schiefbahn Der Sommer ist da! Kalendarischer Beginn war mit der Sommersonnenwende am 20. Juni, nun spielt auch das Wetter so richtig mit. Für die kommenden Tage sagen die Wetterdienste viel Sonnenschein und Temperaturen knapp unter 30 Grad vorher.

Nur ab und an sollen sich einzelne Wolken vor die Sonne schieben, am Wochenende kann es auch mal schauern. Spätestens jetzt lohnt es sich also, wieder mehr Zeit im Freien zu verbringen. Ein Tipp für einen Ausflug mit der Kamera ins Grüne: die Wildblumenwiese am Schiefbahner Dreieck zwischen Korschenbroicher und Willicher Straße.