Vorstellung des neuen Kulturkalenders : So wird das Kulturjahr 2020 in Willich

Stellten den neuen Kulturkalender vor (von links): Karin Ruelfs, Hardi Nottinger, Bernd Hitschler, Jutta Saum, Brigitte Schwerdtfeger, Bernhard Kienold, Svenja Küppers-Heirich und Franz Auling. Foto: Kaiser. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Willich Die Stadt hat am Donnerstag das kulturelle Programm für das kommende Jahr vorgestellt. Neben den Festspielen werden wieder die Sparten Klassik, Jazz und Rock, Kindertheater, Lesungen, Kabarett und Poetry-Slam bedient.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gert Holtmeyer

Wie bisher ist auch der neue Kulturkalender der Stadt Willich 21 Zentimeter hoch und zehn Zentimeter breit. Das heißt aber nicht, dass sich am Aussehen nichts geändert hätte. „Frisch, frech und fröhlich“ ist er geworden, sagt Kulturdezernentin Brigitte Schwerdtfeger. Bunter als früher ist er gestaltet, und auf die Umwelt wird inzwischen auch mehr geachtet. Statt Glanz- wird jetzt auf Recycling-Papier gedruckt. Eine praktische Beigabe ist der kleine Flyer mit der Jahresübersicht.

Da bisher die Akzeptanz der Programminhalte erfreulich hoch war, sprach alles dafür, die Strukturen im Wesentlichen zu lassen, in den Details sich dann aber Neuem zu öffnen. Los geht es gleich zu Beginn 2020 mit dem inzwischen schon traditionellen Neujahrskonzert im Schloss Neersen. Am 5. Januar gibt es wie gewohnt zwei Konzerte mit dem Düsseldorfer „Tea-Time-Ensemble“, um 11 und um 15 Uhr. Damit wird zugleich die Reihe der Klassik-Konzerte eröffnet, die wieder als Sonntag-Matineen um 11 Uhr in der schönen Kapelle Klein-Jerusalem stattfinden.

Info An Lesungsreihe wird noch gearbeitet Lesungen Zu den geplanten Lesungen, die in der neuen Bibliothek im Brauhaus in Schiefbahn stattfinden werden, wird es zu einem späteren Zeitpunkt ausführlichere Informationen geben, teilt die Stadt Willich mit. Tickets Der Vorverkauf starte am Freitag, 8. November: Ruf 02156 949630; Internet: tickets.vibus.de. Der Vorverkauf für die Schlossfestspiele Neersen beginnt am 2. Dezember. Näheres www.stadt-willich.de

Am 24. Mai ist der Flötist Klaus-Peter Riemer zu Gast, zusammen mit der Sopranistin Monika Rydz von der Deutschen Oper am Rhein und der Harfenistin Ivana Mehlem von den Dortmunder Philharmonikern. Am 30. August heißt es „Der König tanzt“. Die Hamburger Ratsmusik widmet sich dann der Musik am Hof von Versailles. Anders als bisher gibt es noch ein drittes Konzert; es findet im Rahmen der Muziek Biennale Niederrhein statt. Die Oboistin Karla Schröter und der Organist Markus Märkel führen mit „Musik der Empfindsamkeit“ in die Epochen von Spätbarock und Frühklassik. Märkel spielt dann auf einer Truhenorgel, einem kleinen, transportablen Instrument.

Der Jazz hat längst eine Heimat in Willich gefunden. Fünf stilistisch unterschiedliche Konzerte versprechen interessant und abwechslungsreich zu werden. „Velvet Revolution“ heißt es am 14. Februar, wenn Daniel Erdmann mit seiner Band aus Elementen von Avantgarde, Pop, Swing und westafrikanischer Musik zu einer eigenen Musik findet. Das „Quadrivium“ um den brillanten Trompeter Markus Stockhausen kombiniert am 28. Februar aktuellen Jazz mit europäischer Kunstmusik, Komposition und Improvisation. Zusammen mit dem „Blue Motion Trio“ wird die deutsch-nigerianische Power-Frau Fola Dada am 7. März für Furore sorgen. Mit filigranen Klangmalereien hat sich das Emil Brandqvist Trio einen Namen gemacht, es kommt am 17. April ins Schloss Neersen. „Brings“ dürfte allgemein bekannt sein, zu einem Mitsingkonzert in der Vorweihnachtszeit wird für den 5. Dezember in die Jakob-Frantzen-Halle eingeladen.

Zu Kabarett und Poetry Slam konnte mit Stephan Bauer, Maria Vollmer, Patrick Salmen, Fatih Cevikkollu, Kalle Pohl und Quichotte Prominenz verpflichtet werden. Auch ein einheimischer Seiteneinsteiger ist unter den Kabarettisten dabei: Stadtarchivar Udo Holzenthal nimmt am 9. Oktober das 50-jährige Bestehen der Stadt Willich zum Anlass, lokale Entwicklungen auf die Schippe zu nehmen.

Fünfmal gibt es Kindertheater im Schloss Neersen. Darunter gibt es eine Neuerung. Heißt es normalerweise „für Kinder ab 4“, so findet mit „Momo“ nach Michael Ende erstmals eine Aufführung für die Altersgruppe „ab 8“ statt. Das Krefelder Theater „Blaues Haus“ kombiniert dabei am 8. März Figurentheater mit Schauspiel und Schattentheater.

Abwechselnde Kunstrichtungen versprechen auch die Ausstellungen in der Galerie Schloss Neersen: „Malerei“ mit Olcay Kus, „Malerei und Fotografie“ mit Bernd Lieven, „Malerei und Installation“ mit Friederike Hinz. Eine Gemeinschaftsausstellung Willicher Künstler zum Stadtjubiläum wird am 13. September eröffnet.

Um „Theater trifft Skulptur“ mit Peter Schwickerath geht es während der Schlossfestspiele, 7. Juli bis 16. August, unter der bewährten Intendanz von Jan Bodinus.