Wettbewerbe und schönste Vögel : So war die Rassegeflügelshow 2022 in Neersen

Foto: Hans-Josef Giesen 20 Bilder Die schönsten Tauben, Hühner, Enten und Gänse der Rassegeflügelshow in Neersen

Neersen Am Wochenende wurde in Neersen geschnattert, gegurrt und gezwitschert. Über 400 Tiere waren bei der Rassegeflügelshow ausgestellt und traten in Wettbewerben gegeneinander an.

Die Rassegeflügelshow, die vom Rassegeflügelzuchtverein Viersen jedes Jahr organisiert wird, ist ein großes Treffen der passionierten Geflügelzüchter aus der Region. Insgesamt 400 Tiere von über 50 Rassen wurden in der Reithalle Grotenburg in Neersen ausgestellt. Neben verschiedenen Hühnerrassen, die wegen einem Selbstversorger-Trend im Fokus stehen, waren auch Wachteln, Gänse, Enten, Puten und Rassetauben für die Besucher zu bestaunen, für die die Pforte samstags und sonntags geöffnet war.

