Ausstellung im Schloss Neersen : Landschaftswerke spielen mit den Sehgewohnheiten

Neersen Nach zwei Jahren konnte die Künstlergilde endlich wieder ihre Werke ausstellen. Die 14 Mitglieder zeigten, wie vielfältig man das Thema „Landschaft“ künstlerisch verarbeiten kann und dass es dabei nicht immer nur um romantische Sonnenuntergänge gehen muss.

Dass Landschaft sich der romantischen Vorstellung oft genug entzieht, ist Thema von Uwe Richter. „Landschaft in Gefahr“ heißt seine Fotografie, die einen abgestorbenen Baum zeigt. Oder das Bild von Manfred G. Bode, „Anfang vom Ende“ nennt er es. Die düsteren, unwirklichen Farben tauchen die sterbende Landschaft in ein unheimliche Atmosphäre, das Wrack eines Autos ist gar nicht mal so fehl am Platz.