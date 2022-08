“Kunst im Kern“ : Ein Tag voller Kultur und Lebensfreude

Willich Zum Kultursamstag „Kunst im Kern“ verwandelte sich Willich in eine Bühne. Überall gab es Kunstwerke zu bestaunen, wurde getanzt, gesungen und gelesen.

„Die hiesigen Künstler haben ihre Ateliers für Gastkünstler zur Verfügung gestellt und stellen gemeinsam an der Bahnstraße aus“, erzählte Manske, mit der Empfehlung, bildende Kunst in Räumen und mitunter auch kleinen Hinterhöfen zu entdecken, wie etwa bei „Lenka‘s Refinement“. Die im Ortskern verteilten vier Stationen für Aufführungen mochte Manske nicht als Bühnen bezeichnen. „Wir spielen mit dem Raum“, so Hinweis.

Armin Küppers Saxophonspiel erklang an verschiedenen Stellen. „Ich sehe zu, wie meine Musik in Räumlichkeiten und an Orten klingt“, sagte der Musiker und bildender Künstler aus dem Korschenbroicher Ortsteil Liedberg. In Willich hatte er zuvor schon einige Male musiziert, doch erstmals zeigte er mit Malerei, Holzobjekten und Bronzen in der ehemaligen Schnapsbrennerei auch eine Auswahl seiner Kunst. „Vorsicht Baustelle“ warnte ein Schild am Eingang. Ausdrucksvoll bespielte Küppers den morbiden Charme des Gebäudes. Unweit der Kirche fand Peter Schmitz vor denkmalgeschütztem Haus ein schattiges Plätzchen für seine Arbeiten mit vorwiegend lokalen Bezügen. In der Zusammenstellung von Jahreskalendern achte er darauf, dass Motive der Willicher Stadtteile gleichberechtigt thematisiert sind, betonte Schmitz seine Verbundenheit zur Stadt.