Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn Besucher des Adventsbasars trotzten der Kälte

Der Vorsitzende der Aktion Mission und Leprahilfe, Josef Heyes, hatte im Vorfeld einen Wunschzettel bekommen. „Rechnet man die Wünsche zusammen, kommt man auf rund 12.000 Euro“, erklärte Heyes. So gut die Geschäfte auch gelaufen waren: Er glaubt nicht, dass diese Summe erzielt worden ist. Er hofft jetzt, dass weitere Spenden hinzukommen, von Privatpersonen, aber auch von Firmen. Profitieren sollen vier afrikanische Staaten: In Uganda sollen Flüchtlinge aus dem Südsudan mit der Kleintierhaltung vertraut gemacht werden. In Tansania hoffen Ordensschwestern auf eine neue, leistungsfähige Waschmaschine. Im Leprakrankenhaus in Nyanza in Kenia mangelt es an Medikamenten und an Grundnahrungsmitteln. In Woliso in Äthiopien wollen Franziskanerinnen einen Dorfbrunnen bauen lassen.