Kulinarisches in Schiefbahn Dinner in Weiß auf dem Hubertusplatz

Zum Auftakt der Reihe „So schmeckt Schiefbahn“ am 5. Mai auf dem Hubertusplatz lockt das „Dinner – ganz in Weiß“. Von Mai bis Juli 2023 wird es in Schiefbahn regelmäßig besonders lecker: Die Reihe „So schmeckt Schiefbahn“ bietet am jeweils ersten Freitag des Monats von 17 bis 22 Uhr eine kulinarische Motto-Veranstaltung mit Live-Musik auf dem Hubertusplatz in Schiefbahn. Die Premiere steht nun vor der Tür: Am 5. Mai ist das Motto „White Dinner“.