Willicher Zeitbörse Ein Weg aus der Einsamkeit

Info

Kurse Zu den Kursangeboten in Dülken gehören die Begleitung von Menschen mit Demenz, Selbstpflege im Ehrenamt oder Aromapflege und Kurse in „Letzter Hilfe“. Neben der Grundschulung zum Einstieg bietet die Seniorenstelle auch Erste-Hilfe-Kurse an.

Mitmachen Wer ehrenamtlich bei der Willicher Zeitbörse mitmachen möchte oder einen Besuch wünscht, kann sich bei Philipp Haeser melden: Tel. 02154 949639 oder E-Mail zeitboerse@stadt-willich.de.