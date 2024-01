Müll, Straßenreinigung, Abwasser So entwickeln sich die Gebühren in Willich

Als der Willicher Rat über die neuen Gebühren für Müll, Straßenreinigung, Abwasser oder Verbandsabgaben entschied, da war das von seltener Einigkeit geprägt. Das lag aber weniger daran, dass die letzte Sitzung des Jahres schnell über die Bühne gebracht werden sollte. Vielmehr waren einerseits alle Gebühren vorbereitend im Fachausschuss beraten worden, vor allem aber ist die Einflussmöglichkeit der Politik ohnehin gering, denn die Kosten ergeben sich aus den realen Kosten, die der Stadt oder der jeweiligen Stelle entstehen. Entsprechend unterschiedlich fällt die Bewegung aus. Für die Bürgerinnen und Bürger heißt das an manchen Stellen eine weitere Be-, an anderen eine Entlastung. Die Zahlen, die sich ergeben, haben wir im Folgenden zusammengestellt.