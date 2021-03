Kostenpflichtiger Inhalt: Lise-Meitner-Gymnasium in Anrath : So bewerten Schüler Distanzunterricht

Schüler Tobias Schoog, Lehrer Martin Groth und Schulleiter Thomas Prell-Holthausen (v. li.) haben die Umfrage zum digitalen Unterricht am Lise-Meitner-Gymnasium ausgewertet. ­ Foto: Norbert Prümen

Anrath Wie sehen Schüler, Eltern und Lehrer das Lernen auf Distanz im Corona-Lockdown? Am Lise-Meitner-Gymnasium in Anrath lief eine Umfrage in allen drei Gruppen. Es gibt ein positives Feedback und einige Verbesserungsvorschläge.