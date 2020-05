Willich : Absperrungen entwendet

Skaten ist auf den städtischen Anlagen in Willich derzeit untersagt. Foto: dpa

Willich Unbekannte haben Absperrungen, die die Skateranlagen in der Stadt Willich vor unbefugtem Zutritt schützen sollten, demontiert. Die Stadt hat Anzeige erstattet und die Sperren ersetzt.

Ursprünglich hatte der Krisenstab im Rahmen der Lockerungen und Spielplatzöffnungen die Anlagen ebenfalls freigegeben, die Nutzung erfolgte allerdings eher nicht wie vorgesehenen und erhofft: Immer wieder waren größere Gruppen von 30 bis 40 Jugendlichen an und auf der Anlage angetroffen worden, die nicht nur skateten, sondern auch gesellige Aktivitäten unterschiedlichster Art veranstalteten, wobei, so die Beobachtungen, weder der Mindestabstand noch Mundschutzpflicht besondere Beachtung fanden. Auch die Aufforderungen und Hinweise des Ordnungsdiensts, sich bitte an die nun mal bestehenden Vorschriften zu halten, stießen nur auf überschaubare Resonanz.