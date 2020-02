KJG-Sitzungskarneval : „Wenn Schibbahn singt und lacht“: Das ist Lokalkolorit vom Feinsten

Schiefbahn Der Sitzungskarneval der Katholischen Jungen Gemeinde Schiefbahn hat Tradition. In der Kulturhalle kam das Publikum an zwei Abenden voll auf seine Kosten.

„Wenn Schibbahn singt und lacht, ist die KJG erwacht“: Unter diesem Motto wurde am Wochenende zweimal Sitzungskarneval gefeiert. Die Kulturhalle war am Freitag fast und am Samstag komplett ausverkauft. Es traten junge Talente auf, aber auch Größen von einst wie die Nordkanal-Combo, die vor 32 Jahren zum letzten Mal ihr Publikum gut unterhalten hatte.

Zum dritten Mal schlüpfte Maurice Schipanski in die Rolle des Sitzungspräsidenten, Jonas Lüdtke trat zum ersten Mal als Elferrats-Spieß auf. Ralf Schiffer, Gereon Hogenkamp, Leo Airstock, Roland Severing und Arno Schilling ließen sehr zur Freude des Publikums die „Nordkanal-Combo“ wieder aufleben. Leo Airstock scherzte: „Ich bin der Einzige, dem das alte T-Shirt noch passt.“ „Uns ist alles, alles, alles scheißegal, denn wir sind, wir sind, wir sind vom Nordkanal“, sangen die in Ehren Ergrauten.

Selbstverständlich wurde die Tradition, über Alt-Willich abzulästern, fortgeführt. So verrieten die Schiefbahner Jonges, dass in Willich die größte Orgel steht, und sie nannten auch den Grund: „Weil dort die meisten Pfeifen wohnen.“ Die Flimmflämmkes bekamen die erste Rakete: Annika Oyen und Uta Hansen waren bei Tinder eingeloggt auf der Suche nach interessanten Typen. Der Clou: Elferratsmitglieder erschienen wie auf einem Riesendisplay, und die beiden Mädels kritisierten das, was sie da sahen. Vier fesche Blondinen, nämlich Lena Bosse, Laura Rafalski, Uta Hansen und Sara Mindt, traten als die Weinweiber auf. Sie trugen gelbe Ortsschilder um den Hals, auf denen stand „Schiefbahn“ und darunter „statt Willich“. Sie sangen ein Loblied auf den Schibbahner Karneval. „Die drei Säulen“ – den „Glauben“ verkörperte Aaron Westerfeld, Mirco Schreiber stand für die Stele „Sitte“ und Hendrik Marx für „Heimat“ – brachten ebenfalls viel Lokalkolorit auf die Bühne. Malte Loos hatte die Aufgabe, sich, als Erdkugel verkleidet, langsam auf seinem Hocker zu drehen. „Die drei Säulen“ lieferten Klatsch und Tratsch, rieten, Angie Göllner, Pächterin der Gaststätte Hoster, sollte auch den Niederheider Hof übernehmen. Und in Willich sei schlechtes Wetter zum Beginn des Schützenfestes mittlerweile schon Tradition. Bademeister Jupp (Noah Sobiech) durfte als Büttenredner nicht fehlen, und Annika Berrisch und Katja Flatters feierten ihre erfolgreiche Premiere als „Die Dorfkinder“.