Mehr als 40 Feuerwehrleute alarmiert : Sirenen in Willich heulen in der Nacht: Fehlalarm

Beim Einsatzstichwort „Industriebrand“ werden die Wehrleute auch per Sirene alarmiert (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Willich Ein großes Feuerwehraufgebot ist am frühen Mittwochmorgen zur Moltkestraße in Willich ausgerückt. „Industriebrand“ lautete das Einsatzstichwort, weswegen gegen 4.30 Uhr in Willich die Sirenen heulten.

„Das ist der Alarm- und Ausrückeordnung geschuldet“, sagte Feuerwehrsprecher Lars Greiner.

Mehr als 40 Wehrleute rückten aus, konnten aber schnell nach und nach wieder nach Hause geschickt werden, weil es sich um einen Fehlalarm handelte. „Der Einsatzort war eine Firma für Härtetechnik, in der Öfen stehen, die fortwährend laufen“, so Greiner. Ein Passant hatte einen Feuerschein gesehen und die Feuerwehr alarmiert.