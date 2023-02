Seltener Geburtstag Mit 100 Jahren noch einmal nach New York

„Ich war noch niemals in New York“, sang einst Udo Jürgens. Sibylle Bönn wird am 17. Mai zum zehnten Mal in ihre Lieblingsstadt New York fliegen – und möchte mit 100 Jahren endlich einmal auf die Türme des neue World Trade Centers steigen. Die Reise mit Hotel und großem Kulturprogramm hat ihr Tochter Angela (73) am Dienstag zum großen runden Geburtstag geschenkt. Die Vorfreude der betagten Dame ist groß. Sie genießt das Leben noch in vollen Zügen, war nie ernsthaft krank.