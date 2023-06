Neues Projekt der Willicher Seniorenstelle Wie das Ehrenamt einsamen Menschen helfen kann

Ein Teil davon ist ein ehrenamtlicher Besuchs- und Begleitdienst, für den Philipp Haeser (Seniorenstelle) gerade einen Pool von Freiwilligen aufbaut. Dabei geht es nicht um spezielle Fertigkeiten, sondern „wir suchen Leute, die Zeit aufwenden“, sagt er. Menschen, die zum Beispiel einsame Menschen zu Hause besuchen, um gemeinsam zu spielen, zu kochen, zu backen oder einfach mal in alten Erinnerungen kramen. Möglich sind auch gemeinsame Spaziergänge, der Besuch von Kulturveranstaltungen oder Gottesdiensten oder die Begleitung bei Behördengängen und Arztterminen. Besucher und Besuchter können gemeinsam Hobbys wieder entdecken – wie Malen, Musik oder Basteln, beschreibt Haeser weitere mögliche Tätigkeiten. Dazu können die Ehrenamtler auf andere Angebote in der Stadt wie etwa die in den Begegnungsstätten oder die Seniorenfeste in den Stadtteilen zurückgreifen. Auch die Stadtbibliothek in Schiefbahn bietet einen Raum für Treffen an.