Seniorenstelle der Stadt Willich koordiniert : Hilfsnetzwerk ist gut angelaufen

Willich Gut angelaufen ist das von der Willicher Seniorenstelle koordinierte „Hilfsnetzwerk Corona“: Dort können Senioren und Menschen mit einer Vorerkrankung ihren Hilfebedarf unter der Rufnummer 02154 949888 melden.

Aktuell wird aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nicht nur alten und vorerkrankten, sondern allen Menschen ausdrücklich dazu geraten, ihre häusliche Umgebung nur aus wichtigen Gründen zu verlassen und soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Nach einer Woche zieht Volker Sternemann, Leiter des Geschäftsbereichs Soziales, ein positives Fazit: „Unser Hilfsnetzwerk ist letzten Samstag pünktlich um 9.30 Uhr gestartet und steht täglich, also auch am Wochenende, zur Verfügung.“

Das Team sammelt, verknüpft Angebote und Anfragen, „schiebt alles in die richtigen Kanäle und macht also genau das, was man im klassischen Sinne unter Koordination versteht“, so Sternemann. Dabei umfasst das Angebot inzwischen Angebote Einkaufsservice, Tierbetreuung, Arzt- und Apothekenbesuche, Notfallversorgung, Koordination von Nachbarschaftshilfe, Gesprächsangebote, seelsorgerische Betreuung, Essen auf Rädern oder Hilfe bei pflegerischen Notlagen. „Von der Hilfeanfrage bis hin zur geleisteten Hilfe braucht es maximal wenige Stunden, oftmals ist das Ganze auch viel schneller“, freut sich Sternemann.