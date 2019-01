DRK-Projekt: Seniorenheim Neersen: Baubeginn wohl im Sommer

Neersen Das dürfte die Pessimisten beruhigen: Der Bauantrag zur Errichtung eines Seniorenheims in Neersen wurde von der Stadt Willich genehmigt. „Somit können die Bauarbeiten Mitte des Jahres beginnen“, so Ralf Zeiß, Leiter der stationären Einrichtungen beim Deutschen Roten Kreuz Nordrhein, das zwischen Rothweg und Verresstraße das Seniorenheim betreiben wird.

In den vergangenen Monaten hatte es, was die Planungen und den Beginn der Arbeiten angeht, immer wieder Verzögerungen gegeben. Rund 6,8 Millionen Euro investiert das Rote Kreuz Nordrhein in die Einrichtung in Neersen.