Neues Angebot für Willicher : Seniorenbeirat informiert jetzt auch online

Willich Die Interessensvertretung hat ihre erste eigene Webseite an den Start gebracht. Übersichtlich und gut durchdacht, sind die Seiten ein Wegweiser für Senioren in Willich.

Robert Kain setzt bei seiner Aufgabe als Schriftführer ebenfalls auf die digitale Dokumentation. Statt Ordner mit Unterlagen gibt es bei ihm einen Laptop, auf dem alles festgehalten wird und einfach zu finden ist. Entsprechende Sicherungen werden immer vorgenommen, damit nichts verloren geht, fügt der Anrather lächelnd an. In gemeinsamer Arbeit entstanden dann in den vergangenen Wochen die Seiten für den Internetauftritt, wobei die Stadt Willich mit Aufnahmen von allen vier Stadtteilen unterstützte. Fotos, die gekonnt in die Seiten eingebaut wurden. Ob das Neersener Schloss, das Stahlwerk Becker in Willich, das Anrather Rathaus oder die Hochstraße in Schiefbahn – jeder Ortsteil ist mit typischen Bildern vertreten und macht klar, dass der Seniorenbeirat für alle Senioren der vier Stadtteile zuständig ist.