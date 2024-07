Verein in Willich Senioren-Computer-Club setzt auf moderne Technik

„Das ist mit die teuerste Anschaffung, die wir in den 25 Jahren unseres Bestehen getätigt haben“, sagt Jochen Läber. Dabei deutet das Vorstandsmitglied vom Senioren-Computer-Club Willich auf das 86 Zoll große interaktive Display, das im Clubraum an der Jakob-Krebs-Straße 33 in Anrath die hintere Wand ziert. Dort, wo einst ein Whiteboard hing und zudem ein Beamer in den Einsatz ging, um den Computerunterricht zu gestalten, ist modernste Technik eingezogen.