Kostenpflichtiger Inhalt: Siedlungen in Schiefbahn und Willich : Arbeitersiedlungen sind denkmalwürdig

Zu den besonders schönen Gebäuden der Arbeitersiedlung der Stahlwerke Becker AG gehört dieses Mehrfamilienhaus an der Wegerhofstraße. Foto: Marc Schütz

Willich/Schiefbahn Zwei ehemalige Arbeitersiedlungen in Willich wurden jetzt in eine Inventarliste des Amtes für Denkmalpflege aufgenommen. Insgesamt 207 Siedlungen in NRW gelten als besonders schützenswert.