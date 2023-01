Spenden digital möglich In diesen Geschäften gibt’s den Segensaufkleber der Sternsinger

Mit großer Begeisterung sind die Sternsinger der Gemeinden in Willich, Schiefbahn und Anrath in der ersten Januarwoche wieder von Tür zu Tür gezogen, um den Segen in die Häuser zu bringen. Für alle Willicher, die nicht zu Hause waren, haben jetzt wieder viele Geschäfte an zentralen Stellen in den Geschäftsräumen bis Ende Januar Segensaufkleber und Spendendosen aufgestellt. Auch QR-Codes sind ausgelegt, um digital zu spenden oder zu überweisen.