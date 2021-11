Fahrzeug- und Karosseriebauer starten Hilfsprojekt : Seelsorge-Mobil für Flutopfer an der Ahr

Anrath Am Niederrhein startet am Montag ein umgebauter Bus, der im Katastrophengebiet eingesetzt wird. Der Anrather Norbert Bermes unterstützte das Projekt maßgeblich.

„Wir wollten noch mehr tun“, sagt Steinforth. Seine Idee, der vor Ort tätigen Hilfsorganisation „AHRche“ ein rollendes Seelsorge-Mobil zur Verfügung zu stellen, traf bei der ZKF-Spitze sofort auf offene Ohren. Danach ging alles sehr zügig: Ein in Wesel organisierter Bus wurde von dem bayrischen Fahrzeugbauer Peter Hecka komplett entkernt, mit Trennwänden versehen und zu einem rollenden Büro umgebaut. Den letzten Schliff erhält der Bus zurzeit in einer Halle des Karosseriebetriebs Moll im Industriegebiet Ost.

„Das Fahrzeug ist komplett ausgestattet, es verfügt über Strom-Anschlüsse für Computer und Drucker, es hat W-Lan an Bord und viele andere Extras“, sagt der Anrather Norbert Bermes, ehemaliger Tourenwagen-Rennfahrer und Chef des Lackierzentrums Krefeld, der das Projekt maßgeblich unterstützt. Kürzlich erhielt Bermes den silbernen Meisterbrief – aus diesem Anlass gab die Karosserie- und Fahrzeugbauinnung 5000 Euro für das Projekt. Bermes stockte spontan um weitere 5000 Euro auf. Das Innere des 2,60 Meter breiten Busses bietet einen separaten, mit Teppich ausgelegten Raum für Gespräche, die auch gemütlich auf einem Sofa geführt werden können. Auch eine Kaffeemaschine ist vorhanden. „Gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, kann ein solches Gesprächsangebot für die Menschen im Ahrtal eine große Hilfe sein“, betont Klaus Steinforth. Damit die Seelsorge ohne neugierige Blicke verlaufen kann, wurden sämtliche Fenster des Fahrzeugs mit Lochfolie versehen.

Was das Projekt gekostet hat? „Über Geld sprechen wir nicht. Machen – das war für uns wichtig, alles andere nur Nebensache“, betont Bermes. Viele Kollegen hätten bei dem Vorhaben gemeinsam an einem Strang gezogen – so sei der Bus in den vergangenen drei Monaten auch zu einer Art Hobby geworden.