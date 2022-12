Willicher Schwimmbad spart Kürzere Öffnungszeiten und höhere Preise ab 2023 in „De Bütt“

Der Hintergrund ist die geringe Auslastung von Bad und Sauna in den späten Abendstunden. Zählungen haben ergeben, dass das Hallenbad in den letzten beiden Betriebsstunden in der Woche im Schnitt lediglich von weniger als 20 Schwimmenden genutzt wird, am Wochenende sind es maximal 26 Kunden in den Abendstunden. Die Auslastung der Sauna am Abend ist noch geringer: Im Mittel betreten für die letzten drei Stunden des Saunabetriebs 1,08 Personen den Saunabereich. Die Verwaltung hatte daher vorgeschlagen, die Sauna Montag bis Freitag bereits um 21 Uhr (bisher 22.30 Uhr) und am Wochenende um 20 Uhr (bisher 21.30 Uhr) zu schließen.