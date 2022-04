Spezial-Bergungskran aus Köln angefordert : Schwertransporter kommt bei Willich von der Autobahn ab

Auf der A 44 kommt es in Richtung Mönchengladbach bei Willich zu erheblichen Staus. Foto: dpa-tmn/Robert Michael

Willich Ein Schwertransporter, der einen Windkraftrad-Turm geladen hatte, kam bei einer Baustellen-Einfahrt auf der A44 bei Willich von der Fahrbahn ab. Ein Spezialkran ist zur Bergung auf dem Weg aus Köln. Dann könnte es zu einer Vollsperrung kommen.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist heute Morgen bei Willich auf der A 44 im Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Münchheide ein Schwertransport von der Fahrbahn abgekommen. Bedingt durch Ladung und Abmessung des Sattelzuges kommt es zu aufwendigen Bergungsmaßnahmen und Verkehrsbehinderungen.

Den ersten Ermittlungen der Polizei Düsseldorf zufolge fuhr ein 35-jähriger Schwertransportführer aus Polen gegen 4 Uhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Die Ladung des Lkw besteht aus einem 105 Tonnen schweren Windkraftrad-Turm und hat eine Länge von etwa 52 Metern. In der dortigen Dauerbaustelle wird der linke Fahrstreifen über die Richtungsfahrbahn Düsseldorf geführt. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 35-Jährige mit dem hinteren Teil des Schwertransportes nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde die rechtsseitige Schutzplanke über eine Länge von 70 Metern eingedrückt. Ein Teil des Schwertransportes sackte nach rechts von der Fahrbahn in die Böschung ab und muss nun wieder auf die Fahrbahn gehievt werden. Der vordere Teil blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Niemand wurde verletzt.

Ein Sprecher der Polizei glaubt nicht, dass eine unzureichend gesicherte Ladung Ursache für den Unfall gewesen sei. „In der Regel ist die Ladung gut gesichert, denn bevor so ein Schwertransporter auf die Autobahn fährt, wird das von Dritten überprüft“, sagt der Sprecher. Allerdings sei es eine Herausforderung, mit einem derart langen Windkraftrad-Turm in die Verschwenkung eine Baustelle einzufahren.

Der Verkehr wird derzeit über den linken Fahrstreifen abgeleitet. Der Verkehr staut sich aktuell auf acht Kilometer zurück. Für die Bergung des Schwertransportes wurde ein spezieller Bergungskran (400 Tonnen) angefordert. Weil kein Bergungsunternehmen aus der Umgebung einen solchen Kran habe bereitstellen können, musste dieser aus Köln angefordert werden, wie ein Polizeisprecher erklärte. Er wird wohl gegen 15 Uhr an der Unfallstelle eintreffen. Es ist weiterhin mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, die mit Eintreffen des sperrigen Krans für die Zeit der Bergung sogar in einer Vollsperrung der A 44 in Richtung Mönchengladbach münden könnten.