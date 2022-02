Schule in Willich : So sollen Schüler Lernlücken schließen

Gesamtschule Die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule kooperiert nun mit der Schülerhilfe in Willich: Anja Schmidt (v. li.), Lara Reddmann, Andrea Großkraumbach und Niza Devrim. Foto: Norbert Prümen

Willich In der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule beginnt in Kooperation mit der Schülerhilfe in Willich das „Aufholen nach Corona“. Fünftklässler mit Lerndefiziten erhalten kostenfreie Nachhilfe. Am 18. Februar geht es los.

Schulen haben in den vergangenen zwei Jahren corona-bedingt unruhige Zeiten durchgemacht. Sie erlebten Schulschließungen, Distanz- und Wechselunterricht. All das sorgte dafür, dass einige Schüler jetzt Lernlücken haben. Dem will die Leonardo-da-Vinci-Schule aktiv entgegentreten. Dafür nutzt die Schiefbahner Gesamtschule mit Dependance in Anrath das Angebot der Landesregierung „Aufholen nach Corona“. Über das Programm können Schulen unter anderem Gelder abrufen, um sie für ausgewählte Projekte zum Abbau von Lerndefiziten einzusetzen.

„Wir haben uns mit den verschiedenen Förderungsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Letztendlich haben wir uns für eine Zusammenarbeit mit der Schülerhilfe Willich entschieden“, sagt Andrea Großkraumbach. Dafür unterschrieb die Schulleiterin jetzt einen Kooperationsvertrag mit der Schülerhilfe Willich. Den Beginn macht die Stufe fünf. Gerade als Grundschüler litten viele Kinder unter der allgemeinen Schulsituation. Je jünger die Schulkinder, umso schwieriger sei die gesamte Situation für sie. Dadurch bringen sie aber auch schon erste Lücken aus der Grundschule mit an die weiterführende Schule. Die Gesamtschule will eingreifen, bevor die Defizite größer werden – und das Aufarbeiten immer schwieriger wird. Der Bedarf ist vorhanden, sagt Großkraumbach. Das zeigten bereits zahlreiche Anrufe von Eltern, die nach Förderkursen für ihre Kinder fragten.

Info Folgen der Pandemie bestenfalls ausgleichen Programm Die Landesregierung will Kindern und Jugendlichen ein Ankommen und Aufholen nach Corona ermöglichen. Mit Unterstützung des Bundes stellt sie den Schulen für 2021/22 insgesamt 430 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel Im Rahmen des Pro­gramms werden Schulen dabei un­ter­stützt, die Folgen der Pandemie so gut wie möglich auf­zu­ar­beiten.

In der Praxis wird über die Schülerhilfe Willich Nachhilfe in Mathematik und Deutsch angeboten – nicht extern bei der Schülerhilfe in Willich, sondern im Selbstlernzentrum der Gesamtschule in Schiefbahn. „Das ist auch für uns eine Premiere. Normalerweise suchen die Schüler unsere Räumlichkeiten in Willich auf. Diesmal bleiben sie in ihrem gewohnten Schulumfeld. Wir besuchen die Schule mit unseren Fachkräften“, sagt Lara Reddmann, die Gebietsleiterin der Schülerhilfe.

Wichtig: Es ist ein Angebot ohne Notendruck. „Wir haben das Angebot auf den Dienstag und den Freitag gelegt. Dann haben die Fünftklässler bereits um 13.45 Uhr Schluss. Sie können so in aller Ruhe im Selbstlernzentrum das Nachhilfeangebot nutzen. Dienstags steht Deutsch, freitags Mathe an. Ein Schüler kann jeweils nur einen Kurs belegen. Beides auf einmal geht nicht. Er soll sich auf ein Fach konzentrieren“, sagt Niza Devrim, der didaktische Leiter der Gesamtschule. Gelernt wird in Kleingruppen von sechs Schülern jeweils 90 Minuten lang. Um möglichst vielen Schülern einen Zugang zu ermöglichen, laufen die jeweiligen Mathe- und Deutschkurse über sechs Wochen. Dann rücken die nächsten Schüler nach.

Die Fachlehrer kooperieren dabei eng mit der Schülerhilfe. So sind die Inhalte neben Basisgrundlagen genau auf die Lehrpläne abgestimmt. Am 18. Februar geht es los. „Wir freuen uns schon auf den Start“, sagt Anja Schmidt, Leiterin der Schülerhilfe Willich. Das Angebot ist zunächst befristet bis zu den Sommerferien. Die Gesamtschule möchte es zudem gerne auf die weiteren Stufen ausdehnen. „Generell möchten wir das Angebot fest an unserer Schule etablieren, unabhängig, ob eine weitere Finanzierung über die Landesregierung erfolgt oder nicht“, sagt Großkraumbach.

Dass die externe Nachhilfe, die dank des Angebos der Landesregierung kostenfrei angeboten werden kann, Erfolge zeigt, kann das Anrather Lise-Meitner-Gymnasium schon bestätigen. Dort startete bereits nach den Herbstferien eine Zusammenarbeit mit dem Studienkreis Willich, bei dem die drei Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Englisch im Blickpunkt stehen. 50 Gymnasiasten der Stufen fünf bis neun nutzen das Angebot inzwischen. Die Nachfrage nach den drei Fächern ist dabei gleichmäßig verteilt.