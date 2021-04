Grundschule im Mühlenfeld : Willich hat jetzt ein Familiengrundschulzentrum

Willich Die Schule im Mühlenfeld ist das erste Familiengrundschulzentrum in Willich. Damit wollen die Stadt und der Caritasverband die erfolgreiche Arbeit der Kita-Familienzentren fortführen.

Die in kürzester Zeit geplante und umgesetzte Ferienakademie weist den Weg, den die Mühlenfeld-Schule als neues Familiengrundschulzentrum gehen will: „Hier entstehen Angebote für Kinder und Familien, die über das normale schulische Programm hinausgehen“, sagt Petra Juntermanns-Leusch, die sich als Mitarbeiterin des Caritasverbands für die Region Kempen-Viersen um die Koordination der Familienzentren in Willich kümmert. Auch in der Schule sollen Eltern künftig Sprechstunden der Erziehungsberatungsstelle nutzen können oder beim gemeinsamen Kochen und Backen untereinander Kontakte knüpfen.