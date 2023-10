Schützenverein Klein-Jerusalem lädt ein Neersener Kapelle erstrahlt beim ersten Lichterfest

Die Kapelle Klein-Jerusalem mal in anderer Atmosphäre, ja, in anderem Licht sehen können Gäste am Samstag, 11., und Sonntag, 12. November. Dann nämlich lädt der Schützenverein Klein-Jerusalem 1854 erstmals zum Lichterfest mit dem Namen „Klein-Jerusalemer Lichter“ ein. „Wir möchten die Kapelle in einem neuen Erscheinungsbild vorstellen und damit auch den Bekanntheitsgrad steigern“, sagt Wolfgang Peter, Pressesprecher des Schützenvereins.