Schützen in Anrath Klein-Jerusalem hat gleich drei neue Schützenkönige

Der König hat abgedankt – es lebe der König. Was in wahrhaft royalen Gefilden eher selten vorkommt, ist im Schützenwesen Normalität. Mit dem Vogelschießen des Vereins Klein-Jerusalem haben nun auch die letzten Schützen Willichs ihren König für das kommende Jahr. Dabei beschränkte sich der Verein rund um die historische Kapelle aber nicht auf einen König, sondern kürte gleich drei Regenten. Neben dem neuen Schützenkönig der Senioren wurden auch der Jungschützenkönig und, erstmals in der Geschichte des Vereins, ein Schülerschützenkönig erkoren.