EM-Eröffnungsspiel „Schiefbahn rockt“ bringt Schützenfest und Fußball zusammen

Wenn die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann um 21 Uhr in München gegen Schottland das Turnier eröffnet, könnte dies durchaus zum Gassenfeger werden und so den Besuch im Schützenzelt deutlich reduzieren. Aus der Not machen die Schützen nun eine Tugend und verbinden beide Events zu einem großen Public Viewing. Um 19.30 Uhr ist Einlass im Zelt mit Musik vom DJ-Team „Die Musicbox“. Die Party dauert dann bis etwa 20.30 Uhr an. Dann wird zunächst das komplette Schützenregiment mit Königs- und Prinzenhaus feierlich ins Festzelt einziehen. Um kurz vor 21 Uhr soll das beendet sein.