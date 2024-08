St.-Johannes-Bruderschaft So feiern die Schützen ihr Jubiläum in Niederheide

Beim Festumzug am Sonntagnachmittag erwartet die Zuschauer an den Straßen ein besonderes Bild: Alle Willicher Königshäuser sind zur Teilnahme am Umzug eingeladen. Am Montagvormittag ist Vogelschuss. Am Nachmittag findet das Seniorenfest „WASN-Fest Schiefbahn“ in Zusammenarbeit mit der Seniorenstelle der Stadt statt. Der Dienstag steht unter einem besonderen Motto: Nachmittags ist Jux-Parade, am Abend wird aus allen noch lebenden Königen der Bruderschaft der „König der Könige“ ausgewählt. Im Zelt spielt dann der „kölsche Jung“ und Entertainer Timo Schwarzendahl, der bereits früher in Niederheide aufgetreten ist.