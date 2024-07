Der ASV feiert Schützenfest in Willich mit Fassanstich eröffnet

Bis Montagabend feiern die Schützen und ihre Gäste. Ein Highlight ist am Samstag um 15 Uhr geplant: die große Musik-Präsentation aller Kapellen auf dem Markt. Am Sonntagvormittag ist findet die große Parade mit Präsentation der Blumenhörner auf dem Markt statt. Gegen 12.30 Uhr beginnt der Vogelschuss am Festzelt.