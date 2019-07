Schützenfest in Willich : Fassanstich zur Eröffnung

Willich „Es war wieder schön zu sehen, wie viele Mitbürger die Straßen, Schaufenster und Wachlokale geschmückt haben. Für diesen Beitrag zu einem schönen Schützenfest danke ich allen herzlich“ – ASV-Präsident Joachim Kothen freute sich sichtlich über diesen „Startschuss“ zum Schützenfest in Willich: Mit Bürgermeister Josef Heyes nahm er auf dem Schützenplatz den Fassanstich zur Eröffnung des 134. ASV-Schützenfestes vor.

Bis einschließlich Dienstag dreht sich in Willich alles um Paraden auf dem Markt, Bälle im Festzelt, den mit Spannung erwarteten Vogelschuss am Sonntag und um die große Kirmes mit dem Familientag am Dienstag zum Abschluss. Highlight am Samstag ist die Musik-Präsentation um 16.30 Uhr auf dem Markt. Um 18 Uhr führen die mehr als 1200 Schützen und 500 Musiker die Eröffnungsparade vor König Wolfgang III. Dille durch. Ab 19.30 Uhr ist Schützenball und ab 22 Uhr Party mit „just:is“.