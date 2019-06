Clörath-Vennheide : In Clörath paradieren die Männer vor den Frauen

In Clörath paradieren die Männer vor den Frauen

Bei der Parade zu Ehren der Schützenkönigin am Sonntagvormittag in Vennheide strahlten alle Teilnehmer. Foto: Norbert Prümen

Neersen Das Schützenfest in Clörath-Vennheide steht ganz im Zeichen von Königin Susanne Berger und ihren Ministerinnen.

Es ist mittlerweile fast schon Tradition, dass die Mitglieder der St.- Johannes-Schützengesellschaft Clörath-Vennheide von einem weiblichen Königshaus regiert werden. Nach Melanie Herold, geborene Breuer, und Simone Lier ist jetzt Susanne Berger an der Macht. Die 38-Jährige wird unterstützt von den Ministerinnen Nadine Draack und Simone Lier sowie von der Königsoffizierin Bianca Dix.

Wenn das kein Anlass war, die Königswürde anzustreben: Susanne Berger ist Gründungsmitglied der „Musketiere“, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern. Die Industriekauffrau zog am Sonntag eine erste Bilanz als Regentin: „Es ist auf jeden Fall schön.“ Am Fronleichnamsfeiertag stand das Jugend- und Schülerprinzen-Schießen bei eher mäßigem Wetter auf dem Programm. Schülerprinzessin wurde Mia Thees, Lara Schmitz und Emma Ricken werden sie als Ministerinnen unterstützen, Offizierin ist Ida Thees. Sie alle kommen von der Gruppe „Freche Mädchen“. Bei aller Frauenpower: Der neue Jugendprinz ist tatsächlich ein Prinz und keine Prinzessin – Philipp Köttelwesch wählte als Minister seinen Bruder Patrick und Sebastian Ingmanns aus, Offizier wurde Alexander Marx. Das Jugendprinzenhaus kommt vom Zug „Die lustigen Bengels“.