Schützenfest in Clörath-Vennheide So farbenfroh war die Clörather Parade

In Clörath-Vennheide sieht der Schützenplatz sehr minimalistisch aus, da gibt es das Festzelt, einen Imbissstand, und natürlich einen Toilettenwagen. Ein gewisser Minimalismus ist auch im Zelt und bei den Paraden erkennbar. Und Schützenkönig Andreas Tives wohnt und arbeitet zwar in Anrath, hat aber immer davon geträumt, Schützenkönig in Clörath-Vennheide zu sein. „Es ist absolut so, wie ich es mir immer vorgestellt habe“, sagt der König. Der 58-Jährige, der als Verwaltungsbeamter in der Anrather Justizvollzugsanstalt arbeitet, verheiratet ist, zwei erwachsene Kinder hat, ist seit 2021 auch Vizepräsident der Schützen in Clörath-Vennheide. Sein Motiv, Vorstandsarbeit zu übernehmen: „Ich wollte nicht nur zusehen, sondern auch mitarbeiten.“ Sein Motiv, um in Clörath-Vennheide Schützenkönig zu sein: „Was mir hier so gefällt, ist das Familiäre, der kleine, aber feine Verein.“