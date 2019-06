Schützenfest beginnt am Donnerstag : Ein Königinnen-Haus in Clörath-Vennheide

Neersen Mit dem Wettbewerb der jungen Schützen beginnt am Donnerstag das Schützenfest in Clörath-Vennheide. Dann werden die Schützen von einem Königinnen-Haus angeführt.

Zum Auftakt am Fronleichnam-Donnerstag bestimmen die Schüler und die Jungschützen der St. Johannes Schützengesellschaft 1662 Clörath-Vennheide ihre Prinzen. Der Wettbewerb wird traditionell von vielen erwachsenen Schützen verfolgt, die mitfiebern. Danach wird bis Montag in der Honschaft Schützenfest gefeiert.

Das in diesem Jahr rein weibliche „Königinnen-Haus“ setzt sich aus bekannten Namen in der Gesellschaft zusammen: Königin ist Susanne Berger, die im Juni 2018 mit dem 227. Schuss den Vogel von der Stange holte. Die gelernte Industriekauffrau hat bereits Erfahrung im Thema Königshaus vorzuweisen: Sie war in den Jahren 2009 und 2015 Ministerin in den Königshäusern von Königin Melanie Breuer (2009) und Königin Simone Lier (2015). Wie ihre Vorgängerinnen stammt die jetzt amtierende Königin aus der Musketier-Gruppe, sie war Gründungsmitglied. 2012 und 2017 unterstützte sie die damaligen Königshäuser als Königsoffizier.