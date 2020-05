Willich : Uniformen bleiben in den Regalen hängen

Rainer Jakobs (links) und Jörg Becker vom Willicher Uniformhaus werden in diesem Jahr keine Ausstattungen an die Schützen verleihen können. Sie hoffen nun auf das Karnevalsgeschäft. Foto: Marc Schütz

Willich Für das Willicher Uniformhaus bedeutet die Absage der Schützenfeste einen immensen Umsatzverlust. Nun setzt das Unternehmen seine Hoffnungen auf den Karneval. Auch der Blumenhandel ist betroffen, zum Beispiel Blumen Grütters in Anrath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Schütz

3000 Uniformen hängen ordentlich aufgereiht im Willicher Uniformhaus. Hinzu kommen unzählige Hüte, Federbüsche, Degen, Epauletten und jede Menge weiteres Zubehör. All diese Gegenstände werden in diesem Jahr wohl in den Regalen und Schubladen bleiben, denn Schützenfeste werden in der Region wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Erst kürzlich hatten die Willicher Schützenvereine und Bruderschaften gemeinschaftlich erklärt, dass alle Feste 2020 abgesagt werden. Nicht nur für die Vereine selbst ist das dramatisch, auch viele Unternehmen leiden darunter, da entsprechende Einnahmen wegbrechen. Veranstaltungstechniker, Sicherheitsdienste, Schausteller, Bäckereien, Gastronomen – die Liste der Betroffenen ist lang.

Im Willicher Uniformhaus – unweit des Marktplatzes, auf dem beim ASV-Schützenfest im Sommer üblicherweise die gut besuchten Paraden abgehalten werden – wäre eigentlich jetzt Hochbetrieb, wenn Corona nicht wäre. „Seit dem 20. April haben wir unser Geschäft wieder geöffnet, aber es tut sich nichts, auch nicht per Telefon oder E-Mail“, sagt Inhaber Jörg Becker, der das Unternehmen 2012 von seiner Vorgängerin übernahm. Allerdings habe man nun Zeit für Reparaturen und Dinge, zu denen man sonst nicht komme. Im Dezember und Januar seien bereits viele Kunden da gewesen, um Uniformen zum Ausleihen anzuprobieren, aber seit der Corona-Krise herrscht Flaute. Sonst tummeln sich schon mal 30 bis 40 Kunden auf einmal in den Räumen, um Kostüme zum Ausleihen auszuwählen. „Dann geht es manchmal richtig hektisch zu“, sagt Becker. Von 35 Euro für eine Jacke bis mehr als 100 Euro für eine komplette Ausstattung kostet das Ausleihen die Schützen. Umsätze, die in diesem Jahr verloren sind.

Info Auch der Blumenhandel ist betroffen Foto: Marc Schütz Auch Margret Grütters von Blumen Grütters in Anrath trifft die Absage der Schützenfeste. Tischdeko, Zeltschmuck mit riesigen Blumenampeln, Sträuße fürs Königspaar, Reverssträußchen: All das wird sie in diesem Jahr nicht verkaufen. Hinzu kommt: Da durch Corona derzeit auch keine Hochzeiten im üblichen Rahmen stattfinden, fallen auch diese Einnahmen weg. „Manchmal haben wir zwei Hochzeiten an einem Wochenende, die Tischdeko dafür kostet bis zu 1000 Euro“, sagt Mar­gret Grütters. Zuversichtlich stimmt sie die Tatsache, dass viele Menschen während der Corona-Krise ihren Garten für sich entdecken. „Daher verkaufen wir derzeit viel mehr Gartenpflanzen als sonst“, sagt Grütters und hofft, „dass wir mit einem blauen Auge davonkommen“.

Auch die Maßanfertigungen von Uniformen, Hochzeitsanzügen oder ausgefallenen Sakkos, die zwei Drittel des Umsatzes ausmachen, seien eingebrochen, sagt Rainer Jakobs, der kaufmännische Leiter des Uniformhauses. Die vier Schneiderinnen befinden sich seit dem 1. April in Kurzabeit. Die erfahrenen und langjährigen Fachkrafte wolle man auf jeden Fall halten, sagen Becker und Jakobs und sind zuversichtlich, dass sie im Mai wieder mehr Aufträge bekommen – der Karneval lässt grüßen. „Wenn das Geschäft nicht wieder anläuft, könnten wir bis Ende des Jahres finanziell überleben“, sagt Jakobs. Die Soforthilfe des Bundes sei zwar schnell und unproblematisch ausbezahlt worden, helfe aber auch nur einen knappen Monat lang. KfW-Kredite müssen zurückgezahlt werden, helfen also auch nicht langfristig. Daher hofft Jakobs auf Geld vom Bund, das nicht zurückgezahlt werden muss.

Nun schauen Becker und Jakobs aufs Karnevalsgeschäft und sind zuverichtlich, dass wenigstens das Winterbrauchtum in irgendeiner Form stattfinden kann. „Eine jahrhundertealte Tradition wirft man schließlich nicht einfach über Bord“, sagt Becker, betont aber auch, dass Corona auch im Schützen- und Karnevalswesen dauerhafte Veränderungen mit sich bringen werde: „Wir müssen uns auf neue Zeiten einstellen.“