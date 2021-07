St.-Sebastianus-Bruderschaft Neersen : Schützentag als positives Signal für den Zusammenhalt

Unter anderem mit einer Messe vor Schloss Neersen beging die St.-Sebastianus-Bruderschaft Neersen ihren Schützentag. Foto: St. Sebastianus Bruderschaft Neersen

Neersen Mit einer Kranzniederlegung auf dem Friedhof und einer öffentlichen Messe vor Schloss Neersen beging die St.-Sebastianus-Bruderschaft Neersen am traditionellen Schützenfestsonntag ihren Schützentag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach den guten Erfahrungen des Vorjahres und zur Pflege des Brauchtums hatte der Vorstand die Schützen und die ganze Gemeinde eingeladen, gemeinsam das Brauchtum in Neersen zu pflegen, nachdem schon im März feststand, dass in ganz Willich keine Schützenfeste stattfinden würden.

Der Friedhofsbesuch und auch die Schützenmesse standen im Zeichen der Erinnerung an die zuletzt verstorbenen Mitglieder der Bruderschaft sowie der Auswirkungen der Pandemie auf das Leben der Menschen in der Gemeinde. So bezeichnete der Präses der Bruderschaft, Pastor Markus Poltermann, es als richtige Entscheidung, mit der Messe und dem Schützentag ein positives Signal für den Werteerhalt und den Zusammenhalt der Gemeinschaft zu setzen. Um ein positives Zeichen ihrer Präsenz in der Zeit der Pandemie zu setzen, waren die Schützen bewusst in Uniform angetreten. Zum Ende der Messe wurde die traditionelle Altarparade durchgeführt. Vom Schloss zogen die Schützen dann zum Bruderschaftshaus Wahlefeldsaal. Hier wurde in einer internen Veranstaltung der Brauchtumstag mit der Ehrung verdienter Mitglieder und der Verleihung von Auszeichnungen fortgesetzt.

In seiner Eröffnungsansprache bedankte sich der neue Präsident André Schäfer für die Solidarität in der Zeit der Pandemie und für die gute Beteiligung der Schützen an ihrem Brauchtumstag. „Obwohl die Krise im Vordergrund einen gesundheitlichen Aspekt hat, haben wir doch gemerkt, dass Werte wie Familienzusammenhalt, Freundschaft und Hilfsbereitschaft nicht aus der Mode gekommen sind, sondern wichtiger sind denn je“, sagt André Schäfer.

Im Anschluss wurden folgende Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet: Miriam Brooren, Anne Esser, Luca Gagliadri, Stefan Jansen, Till Klöters, Thomas Michiels, Frank Nestvogel, Anja Neuenhüsgen, Jan Scheuner und Vivian Soulis für zehn Jahre; Karl-Heinz Becker, Klara Gerring, Simon Höpfner, Heike Küppers, Torsten Mankertz, Wolfgang Prange und Reinhard Schmitz für 25 Jahre; Werner Hülsers, Rudolf Minkenberg und Josef Vennen für 40 Jahre; seit 50 Jahren sind Michael Nellen, Wilfried Villmann, Günter Wilms und Wilhelm Wirtz dabei.

Für ihre besonderen Verdienste um die Bruderschaft wurden nach 60-jähriger Mitgliedschaft Wilfried Hausmann und nach 70-jähriger Mitgliedschaft Leo Stieger zu Ehrenmitgliedern ernannt. Weitere Ehrenmitgliedschaften wurden an Ulrich Nellen und Heinz Schneider ausgesprochen. Ihre Gruppenjubiläen können in diesem Jahr „Dat Brock“ 25 Jahre, die Ehrengarde 50 Jahre und Gut Schluck 55 Jahre nach ihrer Gründung feiern.

In Anwesenheit des Bezirksbundesmeisters Mike Kunze wurden weitere Mitglieder für ihren aktiven Einsatz für ihre Bruderschaft geehrt: Anne Esser mit dem Jugendverdienstorden in Bronze; Oliver Beck, René Stieger und Ludwig Küppers mit dem Silbernen Verdienstkreuz; Sabine Strombach, Anja Nestvogel, Klaus Stelzer und Jürgen Leipertz mit dem Hohen Bruderschaftsorden; Dieter Jinkertz mit der Fürst-Salm-Reifferscheidt-Dyck-Gedenkmedaille und Robert Brintrup mit dem St.-Sebastianus-Ehrenkreuz. Der neue geschäftsführende Vorstand nutzte zudem den festlichen Rahmen des Schützentages, um den Abschied des ehemaligen Präsidenten Robert Brintrup gebührend zu feiern. Eine weitere Auszeichnung für besondere Verdienste um die Bruderschaft wurde Wolfgang Boochs mit dem Johannes-Wirtz-Orden verliehen.

An die Sieger und Platzierten in der Einzel- und Gruppenwertung der Vereinsmeisterschaft wurden außerdem neu gefertigte Wanderpokale und Urkunden überreicht. Den 1. Platz in der Einzelwertung belegte der 1. Brudermeister Alexander Schaath, bei der Jugend setzte sich Julian Hellwig durch und in der Gruppenwertung gewann der Offizierszug Gut Schuss ’90.

(RP)