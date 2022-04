Nach zwei Jahren Corona-Pause : Schützen feiern Märzenfest und Festival in Willich

Lederhosen und Dirndl sind als Abendkleidung der Feiernden ausdrücklich erwünscht. Schon bei vergangenen Märzenfesten – wie hier im Jahr 2019 – kamen viele Gäste in bayrischer Tracht. Foto: Norbert Prümen (nop)

Willich Nach zwei Jahren Corona-Pause wird es in diesem Jahr in Willich vom 6. bis 8. Mai wieder ein Märzenfest des ASV Willich geben. Aus Vorsicht wurde es in den Mai verschoben. Das Wochenende wird mit dem neuen Sunbreak-Festival musikalisch eröffnet.

Es wird wie vor der Corona-Pandemie ein dreitägiges Fest mit unterschiedlichen und teils neuen Konzepten: Der ASV Willich feiert vom 6. bis 8. Mai im Stahlwerk Becker sein Märzenfest. Kernstück ist wieder die große Party im Festzelt mit der bekannten Oktoberfest-Band „Münchner Zwietracht“ am Samstagabend – Lederhosen und Dirndl sind als Abendkleidung der Feiernden ausdrücklich erwünscht. „Wir freuen uns alle, dass wir endlich wieder feiern können“, sagt ASV-Vizepräsident Klaus Caris. Wobei man darauf bedacht sei, dass am Veranstaltungstag nicht nur die dann geltenden Corona-Auflagen eingehalten werden, sondern von seinem Hausrecht Gebrauch mache und nur mitfeiern dürfe, wer geimpft oder genesen sei (2G-Regel), wie Geschäftsführer Hans-Joachim Donath ergänzt.

Neu ist das Programm für den Freitag: Schon um 16 Uhr beginnt das erste DJ-Festival Sunbreak – ein Konzept des Willicher DJs Leon Brooks (alias Niclas Oeldemann) mit Said Mohamud vom ASV-Vorstand. Acht national und international bekannte DJs legen im Festzelt auf: Die Stadtwerke Willich präsentieren den Schweizer Star-DJ „Mike Candys“ („One Night in Ibiza“), dazu legen Leon Brooks auf sowie die Act’s Fabian Farell und Sam Collins aus den Niederlanden. Außerdem an den Turntables: Toby Dee, Juf-X sowie Ben Tenner. „Ich finde das Konzept großartig und kann ein solches Engagement nur unterstützen. Mit dem Sunbreak-Festival bringen wir frischen Wind nach Willich“, sagt Bürgermeister Christian Pakusch. Der ASV möchte damit offenbar auch jungen Willichern noch mehr anbieten. Vizepräsident Caris ist gespannt auf die neue Veranstaltung: „Wir finden es sehr gut, das Märzenfest so zu erweitern. Das wird eine coole Sache“, meint er.

Die Idee zum Sunbreak-Festival hatten DJ Leon Brooks und Said Mohamud vom ASV-Vorstand. Foto: ASV Willich

Info Tickets für das Festival ab sofort erhältlich Festival Karten für das Sunbreak-Festival gibt es online auf www.sunbreak-festival.de zum Preis von 15 Euro zzgl. VVK-Gebühr. Einlass ab 16 Jahren. Flohmarkt Für den Kindertrödelmarkt sind Anmeldungen erforderlich: info@asv-willich.de. Gebühr: Fünf Euro je Tisch, die gespendet werden. Traktoren Anmeldungen für die Traktorenausstellung bei Heinz-Jakob Gather: 0157 83671118.

Bestens in Willich bekannt und beliebt sind die Musiker der „Münchner Zwietracht“. Beim letzten Auftritt in Willich vor der Corona-Pandemie schafften die Musiker nahtlos den Schwenk von Bon Jovi zu bayrischen Klängen und zurück – das Ergebnis war ein begeistertes Publikum. Gründer und Bandleader ist Wolfgang Köbele am Bass, dazu kommen Trompeter Heinz Fuhrmann, Andi Häckel am Keyboard und Akkordeon. Erstmals in Willich treten drei neue Mitglieder auf: Pete Lautenschlager am Schlagzeug, Chris Furtner (Gesang und Gitarre) sowie Danny Klupp an der Leadgitarre. Zum Märzenfest gehört natürlich auch das passende Märzen-Bier. Kooperationspartner des ASV ist die Auerbräu aus Rosenheim. Das Glehner Unternehmen Brocker Logistik transportiert etliche Hektoliter bayrisches Märzen-Bier kostenlos aus Süddeutschland an den Niederrhein.

Am Sonntagvormittag nutzt der ASV Willich das Festzelt für die Generalversammlung der Schützen. In diesem Jahr liegt ein besonderes Gewicht auf den Wahlen: Nach dem unerwarteten Tod des ASV-Präsidenten Joachim Kothen im Sommer 2021 wählen die Schützen einen neuen Präsidenten. Ab Mittag verwandelt sich das Zelt und das Gelände an der Wasserachse in ein Familien-Event: Der ASV veranstaltet einen Kindertrödelmarkt, es gibt ein Programm mit Vorführungen und Interviews auf der Bühne, Kinderschminken und Basteleien sowie eine große Traktoren- und Oldtimer-Ausstellung rund um das Festzelt. Die ASV-Frauen bieten im Zelt selbst gebackenen Kuchen an.