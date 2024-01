Schützenwesen in Willich ASV-Schützen vergeben Preise im Schmuckwettbewerb

Das Engagement aus der Bürgerschaft, der örtlichen Wirtschaft und Gastronomie trage seit Jahren dazu bei, dass das Schützenfest ein für Schützen und Bürger besonderes Fest werde. Er ehrte zuerst die Sieger aus dem Jahr 2022. Bei den Straßengemeinschaften belegte die Nachbarschaft der Mühlenstraße Platz eins, gefolgt von der Bahnstraße und der Kreuzstraße. Zum schönsten Wachlokal 2022 hatte die damalige Jury die Gaststätte Alt-Willich gekürt, Platz zwei ging an die Gaststätte Maaßen und Platz drei an das Standquartier der „Treuen Kameraden“ (Herzogenweg 7). Zum „schönsten Geschäft“ wurde das Feinkostgeschäft „Wajos“ (Bahnstraße) gewählt, gefolgt vom Schaufenster der Bäckerei Greis (Kreuzstraße) und von Farben Steppen (Neusser Straße). Einen Sonderpreis erhielt die Gruppe um Philip Müller, die 2022 das Friedenskreuz an der Kreuzung Neusser-/Martin-Rieffert-/Ritterstraße geschmückt hatte.