Jugend forscht Schüler untersuchen Verkehrssicherheit für Kinder in Willich

So haben Florian und Samuel eine ganze Reihe konkreter Vorschläge: Zum Beispiel, sagen sie, könnte die Anbringung von Spiegeln an der Kreuzstraße helfen. Durch sie könne man frühzeitig sehen, was und wer gleich um die Ecke kommt. Zudem plädieren sie für verkehrsberuhigende Maßnahmen an Straßen, an denen viele Kinder spielen. Gleichzeitig müsse die Stadt sich mehr um die Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeiten in Spielstraßen oder Tempo-30-Zonen kümmern. Denn häufig seien Autos zu schnell unterwegs, so die Jungforscher. Alle Vorschläge von Florian und Samuel werden jetzt zur Prüfung an die Verkehrsfachleute der Stadt und die Polizei weitergeleitet, um ihre mögliche Umsetzung zu prüfen. Neue Tempo-30-Zonen können Städte dagegen nicht so einfach eigeninitiativ etablieren.