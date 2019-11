Speed-Debating in Willich : Schüler diskutieren mit Lokalpolitikern

Im Gründerzentrum diskutierten die Schüler mit den Willicher Lokalpolitikern. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Willich Vertreter der Willicher Ratsfraktionen haben sich Schülern für Fragen gestellt. Beim sogenannten Speed-Debating geben die Jugendlichen die Themen vor, die Politiker müssen antworten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Rund 40 Schülerinnen und Schüler der neunten bis zwölften Klassen, die allermeisten davon vom St.-Bernhard-Gymnasium und der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, ließen sich am Mittwochabend auf etwas ein, was es bereits in etlichen anderen Städten in der Region gibt: Auf Anregung der Jungen Union und deren Vorsitzendem Florian Rick gab es im Gründerzentrum ein Speed-Debating.

Alle im Rat vertretenen Fraktionen waren dabei. Die Volksvertreter mussten viele Fragen beantworten. Sie konnten nicht um den heißen Brei herumreden, denn jeweils nach drei Minuten läutete Sandra Thull, im Rathaus für Personal und Organisation zuständig, genau die Glocke, mit der sich Bürgermeister Josef Heyes in Hauptausschuss- und Ratssitzungen Gehör verschafft. Die Jugendlichen wechselten dann an einen anderen Tisch, zu einer anderen Fraktion. „Euer Interesse interpretiere ich als Wertschätzung der Demokratie“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Guido Gört.

Info Austausch auf Augenhöhe Vorgehen Beim Speed-Debating handelt es sich um eine Abfolge von kurzen Debatten. An jedem Tisch sitzen ein Referent und mehrere Jugendliche. Über ein paar Minuten wird über ein Thema diskutiert. Dann wechseln die Jugendlichen zum nächsten Tisch. Idee Dies ermöglicht es den Jugendlichen, sich auf gleicher Augenhöhe mit Politikern oder Fach­experten über ein Thema auszutauschen.

„Sonst bin ich mit meinen 25 Jahren immer der Jüngste“, scherzte Hendrik Pempelfort (SPD). Detlef Nicola (62) war als Einziger von „Für Willich“ präsent. „Wir haben auch jüngere Mitglieder“, sagte er. Schon nach kurzer Zeit wurde deutlich, dass sich die Kritik auf eine überschaubare Zahl von Punkten beschränkte: Das waren der Öffentliche Personennahverkehr und der Schülerspezialverkehr, schnelles Internet, fehlende Fahrradständer an den Schulen, aber auch Themen, die man bei so jungen Menschen gar nicht vermutet hätte wie bezahlbarer Wohnraum.

Christian Pakusch (CDU) klärte die Schüler auf: „Der Haushalt der Stadt hat ein Volumen von rund 150 Millionen Euro – 50 Millionen entfallen auf die Personalkosten.“ Und: „Wenn der Haushalt nicht ausgeglichen ist, kann die Stadt auch keine freiwilligen Aufgaben leisten.“ Die Jugendlichen, die ausnahmslos interessiert und aufgeweckt wirkten, erweiterten ihren Wortschatz um Begriffe wie „Obleute“.

Natürlich war auch der Umweltschutz ein Thema. Gudio Görtz gab in diesem Zusammenhang zu verstehen: „Wir sind eine global nachhaltige Kommune. Und in Willich gibt es eine von 100 Klimaschutzsiedlungen in Nordrhein-Westfalen.“ Julia Praetor und Sina Kingen von den Grünen wunderten sich, wie gut informiert die Schüler waren. „Was hat bei Ihnen oberste Priorität?“, wollten Schüler von Sina Kingen wissen. „Bezahlbarer Wohnraum und ein Mobilitätskonzept“, lautete die Antwort. „Hat die SPD ihre Identität verloren? Nein!“, stand auf einem Plakat am Tisch der Sozialdemokraten.

Louisa Schulz (15) aus Alt-Willich bereute die Teilnahme nicht: „Ich hatte es mir nicht so interessant vorgestellt.“ Es sei schwer für sie, sich für eine bestimmte Fraktion zu entscheiden. Johannes Düster aus Schiefbahn besucht die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule. „Ich habe viel über regionale Themen erfahren“, erklärte der 17-Jährige. Und weiter: „Die FDP hat mir am besten gefallen, dort habe ich die schlüssigsten Antworten bekommen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, Mitglied in einer Partei zu werden.“

Hans-Joachim Donath war der einzige Liberale beim Speed-Debating, und er kann nicht alles falsch gemacht haben. Justin Frings (18) wünscht sich eine Stadt, die sauberer ist. Er ärgert sich, wenn Zeitgenossen achtlos ihren Müll wegwerfen. Benjamin Graf (16) gehörte zu denen, die den Busverkehr kritisierten: „Entweder sind die Busse zu voll oder sie kommen zu spät oder gar nicht.“