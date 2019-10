Anrath : Schüler nähen Einkaufstaschen

Die Boomerang-Bags werden von den Gymnasiasten aus Stoffresten hergestellt. Foto: Norbert Prümen

Anrath Die Schneiderwerkstatt des Anrather Lise-Meitner-Gymnasiums ist auf Erfolgskurs. Die Schüler nähen nicht nur für den eigenen Bedarf, sondern fertigen auch sogenannte Boomerang-Bags.

Die einen sind beige-braun gestreift, die anderen kommen in einem wilden Blumenmix daher. Wiederum andere sind unifarben, wobei die Farbpalette von rot über grau bis grün reicht. Mal sind sie quadratisch, dann rechteckig, mal kleiner, mal größer. Doch so verschieden die Einkaufstaschen auch sind, die auf den Tischen im Nähraum des Lise-Meitner-Gymnasiums (LMG) liegen: Sie tragen alle den gleichen Aufnäher. „Boomerang-Bags St. Tönis“ ist mittels eines auffälligen rot-weißen Aufnähers auf sämtlichen Exemplaren zu lesen. Das ist aber nicht die einzige Gemeinsamkeit, die die Stoffbeutel verbindet. Sie alle sind von den Schülerinnen und Schülern der Schneiderwerkstatt des LMG handgenäht, und zwar aus Stoffen, die zuvor mal ein Bekleidungsstück, eine Tischdecke oder ähnliches waren.

„Das waren mal die Bezüge unserer Gartenkissen“, sagt Susanne Schmidt und deutet auf eine Blümchenstofftasche. Upcyceln der besonderen Art hat jetzt in der Näh-AG stattgefunden. Die zwölf Schülerinnen und die zwei Schüler nehmen an der Boomerang-Bag-Aktion teil. Die Anregung dazu brachte AG-Leiterin Schmidt ein. „Ein Spielzeuggeschäft aus St. Tönis hat mich angesprochen und gefragt, ob meine AG keine Lust hätte, an dem Projekt teilzunehmen“, berichtet die Schulsekretärin, die von Hause aus gelernte Schneiderin ist. Bei den Boomerang-Bags handelt es sich um Taschen, die aus getragenen Sachen genäht werden. Dann wandern diese Taschen in Geschäfte, wo sie statt Plastiktüten verwendet.

Info Werkstatt nimmt Stoffspenden entgegen Die Schneiderwerkstatt des Lise-Meitner-Gymnasiums ist immer auf der Suche nach Stoffspenden, wobei es sich um qualitativ hochwertige Produkte handeln sollte. Zudem sucht die AG noch Jeans für die Weihnachtsschmuckaktion. Wer an einem der pädagogischen Tage mitnähen möchte, kann sich an Susanne Schmitz im Schulsekretariat wenden, Telefon 02156 480490.

Die Idee dabei ist es, dass der Nutzer die Tasche beim nächsten Einkauf wieder mitbringt und sie für weitere Kunden, die ohne Tasche einkaufen kommen, abgibt. Wer also nicht an den eigenen Einkaufsbeutel gedacht hat oder einen Spontaneinkauf tätigt, der kann statt der schnell mitgenommenen Plastiktüte, die danach irgendwann in die Mülltonne wandert, auf den Boomerang-Bag zurückgreifen. Schmidt nahm die Anfrage des St. Töniser Geschäftes mit in die Schneiderwerkstatt und stieß auf Begeisterung. Alle wollten für die Aktion nähen und dem Spielwarengeschäft die Taschen zukommen lassen.

Herausgekommen sind knapp 20 Taschen, die nun abgegeben werden. „Ich bin gespannt, ob ich irgendwann einmal, wenn ich in St. Tönis unterwegs bin, die Tasche sehe, die ich genäht habe“, meint Friederike. Die Zwölfjährige, die seit anderthalb Jahren der Näh-AG angehört, hat aus einem ehemaligen Bettbezug eine Tasche gezaubert. „Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, die Taschen zu nähen und etwas für die Umwelt zu tun“, schließt sich die gleichaltrige Ricarda an, die seit der Gründung der AG vor drei Jahren dazugehört. Glen, der vor gerade einmal vier Wochen mit dem Nähen angefangen hat, findet es gut, dass er direkt so etwas Produktives herstellen konnte. „Nähen ist cool. Es macht riesig Spaß, eigene Sachen zu produzieren“, sagt der Zwölfjährige.

Die gute Annahme der Schneiderwerkstatt von Seiten der Schüler hat jetzt dazu geführt, dass die AG einen neuen großen Raum im Gymnasium nutzen kann, wo ausreichend Platz für das Zuschneiden und Nähen sowie die Bügelstation gegeben ist. Zudem gibt es nun auch Schränke für Stoffe und Zubehör, sodass nichts mehr durch die Schule transportiert werden muss. „Das Näh-Projekt ist hervorragend, und die aktuelle Aktion deckt das uns so wichtige Thema Nachhaltigkeit hervorragend ab“, lobt Schulleiter Thomas Prell-Holthausen.