Schüler der Willicher Robert-Schuman-Europaschule Physik-Olympionike dockt ein Raumschiff an

Wenn Julian Krüger an den 2. Februar zurückdenkt, geht ein Leuchten über sein Gesicht. Und nicht nur der Abiturient der Robert-Schuman-Europaschule (RSE) in Willich strahlt, auch sein Physiklehrer Dieter Huttenlocher ist begeistert. Es war die Feierstunde zur internationalen Physikolympiade im Deutschen Luft- und Raumfahrtinstitut (DLR) in Köln. Der Abiturient hatte sich für die zweite Runde des Wettbewerbs qualifiziert, mit Erfolg teilgenommen und dafür den einen spannenden Tag im DLR gewonnen. Die Runde hatte bereits am 14. November vergangenen Jahres an der Technischen Universität Dortmund stattgefunden.