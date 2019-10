Anrath : Schottelstraße: „Für Willich“ ist nicht zufrieden mit Absperrbaken

Anrath Die Wählergemeinschaft moniert, dass ihre Vorschläge zur Verkehrssicherung nicht umgesetzt wurden. Kritik an „Für Willich“ gibt es unterdessen von der SPD.

Allzu zufrieden ist die Wählergemeinschaft „Für Willich“ nicht mit den Verkehrssicherheitsmaßnahmen, die die Stadtverwaltung an der Schottelstraße kürzlich vorgenommen hat. Ratsherr Martin Dorgarthen: „Zwar begrüßen wir, dass sich überhaupt etwas getan hat, aber die Umsetzung der in aller Stille durchgeführten Maßnahme ist wenig bis gar nicht zielführend. Hier wurde offensichtlich in jüngster Zeit auf Initiative des Seniorenbeirates eine der beiden Absperrbaken entfernt, was auf den ersten Blick sinnvoll, auf den Zweiten aber absolut unsinnig ist.“ Die Rede ist von der Stelle, an der der Radweg vom Bürgersteig auf die Straße geführt wird. Im Frühjahr wurde dort eine 14-Jährige Inlineskaterin von einem Traktor überrollt und getötet.