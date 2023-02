Schöffinnen- und Schöffen-Wahl „Stimmen des Volkes“ für Krefelder Gerichte gesucht

Die Wahl der Schöffinnen und Schöffen für das Jugend- und Erwachsenenstrafrecht 2024 bis 2028 steht auch für die Stadt Willich an – im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit Schöffinnen und Schöffen gewählt. Gesucht werden dabei Frauen und Männer, die am Amtsgericht Krefeld und am Landgericht Krefeld als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Die Vorschlagsliste für die Neuwahl der Schöffinnen und Schöffen wird von der Stadt Willich aufgestellt und im August 2023 dem Amtsgericht zugesendet: Alle Gruppen der Bevölkerung sollen dabei „nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen vertreten“ sein.