Sturmschäden beseitigt Schlosspark Neersen ist wieder vollständig geöffnet

Der Schlosspark Neersen ist wieder frei, das hat die Stadt Willich am Dienstagnachmittag offiziell vermeldet. In der vergangenen Woche hatte der in Böen stürmische Wind zu Beginn des Jahres, der mit starken Regenfällen verbunden war, zu einigen Schäden an den Bäumen gesorgt. In der Folge war am Mittwochmorgen der Park zunächst vollständig gesperrt worden. Im weiteren Wochenverlauf waren dann weite Teile wieder freigegeben worden. Lediglich ein kleiner Bereich war auch weiterhin gesperrt, da hier einige Bäume und einzelne Äste zu einer Gefahr zu werden drohten.